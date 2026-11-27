Certificate UniCredit su Banco BPM, Prysmian, Saipem e STM: 2,04% al mese, STM è il worst of

Certificate UniCredit su Banco BPM, Prysmian, Saipem e STM: 2,04% al mese, STM è il worst of

(Teleborsa) - Il certificato DE000UR4DMS7 di UniCredit fa parte di una serie di cinque emissioni su panieri di azioni italiane. L'emittente è UniCredit Bank GmbH e lo strumento appartiene alla famiglia Cash Collect Worst Of con effetto memoria e rimborso anticipato automatico Step-Down. Il Certificato ha come sottostanti quattro azioni italiane: STMicroelectronics , Prysmian , Saipem e Banco BPM .



Il prezzo di emissione è di 100 euro e la rilevazione iniziale è fissata al 2 novembre 2026[. Sul paniere composto da Banco BPM, Prysmian, Saipem e STMicroelectronics, il certificato paga un premio mensile del 2,04%, pari a un potenziale 24,48% annuo, con barriera al 60%. La valutazione finale è il 19 ottobre 2028 e il pagamento finale il 26 ottobre 2028.



Banco BPM: utili record e trattativa con Crédit Agricole

Banco BPM ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto adjusted record di 1,532 miliardi di euro, in crescita del 2,6% su base annua. Il Cet1 si colloca al 14,27%, includendo l'utile dei nove mesi al netto del dividendo maturato, ed è confermato l'obiettivo di un utile 2026 superiore a 1,95 miliardi. Il vero catalizzatore è però la proposta di Crédit Agricole di fondere la banca con la sua controllata italiana: il gruppo francese porterebbe la propria partecipazione dall'attuale 29,6% del capitale di Banco BPM a circa il 45% della società risultante. Il CdA di Banco BPM ha dato il via libera all'avvio delle trattative, osservando però che la fusione "determinerebbe la sostanziale perdita di contendibilità di Banco BPM". Secondo Teleborsa, con un prezzo di 14,715 euro il titolo era circa l'8,7% sopra lo strike: il valore iniziale si colloca quindi in area 13,5 euro, appena sotto i 13,785 euro attuali.



Prysmian: fondamentali solidi, titolo in ritracciamento

Per Prysmian il terzo trimestre è stato la migliore performance trimestrale di sempre. L'Adjusted Ebitda del terzo trimestre è salito del 32,1% a 851 milioni di euro, con un margine complessivo del 16,8%, e i ricavi si sono attestati a 6,4 miliardi, con una crescita organica del 13,1%. La previsione sull'Ebitda adjusted 2026 è ora compresa tra 3,08 miliardi e 3,13 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 2.857 milioni al 30 settembre 2026, contro i 4.318 milioni di un anno prima. In Borsa, tuttavia, il titolo ha perso terreno: secondo Teleborsa aveva iniziato novembre a 110,40 euro, quindi il valore iniziale dovrebbe essere in area 111 euro, circa l'8% sopra i 102,15 euro attuali. Gli analisti restano ben più ottimisti, con un target medio vicino a 155 euro.



Saipem: ordini in accelerazione, fusione con Subsea7 nel 2027

Saipem ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per 4.113 milioni (+9,1%) ed EBITDA adjusted per 468 milioni (+7,1%), mentre l'utile netto adjusted si è contratto del 42% a 47 milioni. A sostenere il titolo sono gli ordini: nei primi nove mesi si sono attestati a 11,1 miliardi di euro, in crescita del 48%. Per il 2027 la società ha fissato ricavi intorno a 16,5 miliardi ed ebitda a circa 2 miliardi. Sulla fusione con Subsea7, sono state ottenute 13 autorizzazioni antitrust su 16 e l'obiettivo resta il completamento nella prima parte del 2027. Per Morgan Stanley, che mantiene una valutazione overweight, i risultati sono complessivamente solidi. Il 2 novembre Saipem aveva chiuso a 4,40 euro: ai 4,59 euro attuali il titolo è circa il 4% sopra il valore iniziale.



STMicroelectronics: il titolo più debole del paniere

STMicroelectronics ha riportato nel terzo trimestre ricavi pari a 3,76 miliardi di dollari (+18% su base annua) e un gross margin al 37,3%. Per il quarto trimestre la società prevede ricavi di 4,15 miliardi di dollari e un gross margin del 39,0%, con book-to-bill superiore a 2 volte e backlog salito a 20 miliardi di dollari. In Borsa, però, ha pesato soprattutto l'andamento del settore. Il 5 novembre il titolo ha chiuso a 37,10 euro, in calo del 9,33%, perché le vendite sono arrivate da Wall Street e hanno colpito tutto il settore dei semiconduttori. Il 20 novembre è arrivato il crollo del 10,78% a 36,72 euro, poi il nuovo calo del 24. La chiusura del 2 novembre è stata di circa 43,21 euro: ai 37,02 euro attuali STM è circa il 14% sotto il valore iniziale ed è il titolo peggiore del paniere (worst of). Gli analisti restano positivi: il target medio è 60,2 euro, con 16 giudizi Buy, 8 Hold e 1 Sell.



Protezione e rendimento

Il meccanismo è worst of: per incassare la cedola tutte le azioni devono quotare almeno al 60% del rispettivo valore iniziale alla data di osservazione. Grazie all'effetto memoria, i premi non pagati vengono recuperati alla prima data in cui la condizione torna soddisfatta. Anche la barriera sul capitale è al 60% ed è di tipo europeo: si guarda solo alla data di valutazione finale, quindi i ribassi intermedi non mettono di per sé a rischio il rimborso. Partendo dai valori iniziali stimati, le soglie si collocherebbero indicativamente in area 8,1 euro per Banco BPM, 66 euro per Prysmian, 2,64 euro per Saipem e 25,9 euro per STMicroelectronics. Il titolo da monitorare è STM: dovrebbe perdere circa il 30% dai prezzi attuali per scendere sotto la barriera.



Durata e possibile scadenza anticipata

La scadenza biennale potrà ridursi in funzione di un'opzione mensile di esercizio anticipato, che si attiverà già al termine del primo trimestre (21 gennaio 2027). La soglia partirà da un livello pari al 95% dello strike e diminuirà di un punto al mese, fino a un minimo del 75% il 21 settembre 2028. In pratica, a gennaio 2028 basterebbe che il titolo peggiore si trovasse all'83% del valore iniziale[. STM è oggi intorno all'86% del suo strike: a prezzi invariati, la condizione per il rimborso anticipato verrebbe soddisfatta solo dall'autunno 2027.



Andamento del certificato

Il prezzo di riferimento è di 91,72 euro, circa l'8% sotto il nominale, e riflette la debolezza di STM e Prysmian rispetto ai rispettivi strike. La prima osservazione premio è il 19 novembre 2026, seguita dal 10 dicembre; alla prima rilevazione tutti i titoli erano ampiamente sopra la soglia. Su questo prezzo, il premio di 2,04 euro vale circa il 2,2% al mese lordo. Senza rimborso anticipato e senza violazioni della barriera, i 23 premi residui varrebbero 46,92 euro. Insieme ai 100 euro di rimborso, il totale di 146,92 euro implica un rendimento potenziale di circa il 60% in meno di due anni, al lordo della tassazione del 26%.



Scenari a scadenza

Se il rimborso anticipato non scatta, gli scenari a scadenza sono due. Con il titolo peggiore pari o superiore al 60% si incassano 100 euro più l'ultimo premio ed eventuali arretrati. Se invece anche un solo titolo chiude sotto la barriera, il rimborso segue la performance del titolo peggiore: con STM al 50% del valore iniziale, ad esempio, l'investitore riceverebbe 50 euro e nessun premio finale. In sintesi, basta un solo titolo sotto barriera alla rilevazione finale per esporre il capitale a perdite significative. Resta infine il rischio emittente, legato alla solvibilità di UniCredit Bank GmbH.



Riepilogo finale

Il DE000UR4DMS7 combina un premio elevato, l'effetto memoria e una barriera europea al 60%; l'acquisto sotto la pari aumenta il rendimento potenziale. In cambio, l'investitore è esposto alla volatilità di STMicroelectronics e a due operazioni straordinarie in corso: due operazioni straordinarie, su Banco BPM e Saipem, potrebbero cambiare la composizione del paniere. Le prossime date da seguire sono la rilevazione del 10 dicembre, il negoziato tra Banco BPM e Crédit Agricole, il completamento della fusione tra Saipem e Subsea7 e la prima finestra di rimborso anticipato del 21 gennaio 2027.



Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento.

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