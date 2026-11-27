Dazi Usa, Filiera Italia: "immotivata esclusione dello champagne e non del vino"

(Teleborsa) - "Immotivata l’esclusione dello champagne e non del vino italiano, ancora una volta le decisioni prese sono prive di motivazione, a questo punto abbiamo qualche dubbio sul fatto che valga la pena continuare a muoversi a livello europeo, se la commissione non è in grado di tenere compatto il tavolo di negoziazione” così Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia sulle recenti dichiarazioni circa i nuovi dazi USA.





I balzelli del presidente Trump sono costati sino ad oggi oltre 630 milioni di euro all’agroalimentare Made in Italy, senza contare la mancata crescita. Dopo anni di crescita, nel 2025 il valore dell’export agroalimentare negli Stati Uniti è diminuito del 4,6%, con un saldo negativo di quasi 360 milioni di euro. Nei primi otto mesi del 2026 la perdita sul mercato americano per il cibo Made in Italy è stata di ulteriori 270 milioni di euro, il 5,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma se si dovesse aggiungere la mancata crescita, ovvero la stima di quanto sarebbe aumentato l’export se avesse seguito il trend dell’anno precedente (+17% nel 2024), il conto diventerebbe molto più salato.





C’è anche il rischio che il nuovo capitolo della guerra commerciale alimenti uno stato di incertezza che potrebbe rimettere in discussione la normalizzazione degli acquisti da parte di importatori e distributori, con ovvie ripercussioni sulla capacità di programmazione delle aziende agroalimentari italiane.





“Ora occorre che l’Unione Europea faccia rispettare il tetto del 15% negoziato – dice Scordamaglia –, respingendo le minacce di un aumento al 20% qualora i comportamenti europei fossero ritenuti insoddisfacenti, e rilanci la richiesta di deroghe per prodotti come il vino e il pecorino, che sarebbero entrambi colpiti dal nuovo aumento”. E conclude l’amministratore delegato: “Basta con iniziative umorali e ingiustificate, magari motivate dall’ultima partita su un campo da golf con qualche proprietario di aziende di lusso e champagne”







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