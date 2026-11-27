Fidia, Citadel aumenta lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Fidia , società attiva nei sistemi di fresatura a controllo numerico e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors ha aumentato ieri la propria posizione all'1,2% (rispetto all'1,1% datato 25 novembre 2026), il livello più alto da quando ha aperto la posizione a inizio novembre.



Immutate le posizioni di Two Sigma Investments (1,13% al 18 novembre) e WorldQuant (0,53% al 2 luglio 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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