(Teleborsa) - In forte ribasso venerdì i prezzi del gas naturale in Europa che beneficiano di una possibile ripresa dei flussi di gas dalla Norvegia e una maggiore disponibilità di GNL per il mercato europeo. Gli operatori intanto monitorano l'evoluzione delle previsioni meteo che indicano per la settimana prossima un abbassamento delle temperature, cosa che manterrà elevata la domanda per il riscaldamento aumentando la pressione sulle scorte di gas già ridotte.Il gas scende sotto gli 85 euro al Megawattora ad Amsterdam
Venerdì i prezzi del gas naturale in Europa sono scesi sotto gli 85 €/MWh, registrando un calo giornaliero di oltre il 3% e del 6% su base settimanale. Dinamica che riflette la possibile ripresa dei flussi di gas dalla Norvegia. A ciò si aggiungono le aziende di servizi pubblici cinesi sembrano ben posizionate per far fronte a una maggiore domanda invernale, grazie ad ampie scorte e a una capacità energetica sufficiente; ciò potrebbe liberare ulteriori carichi di GNL destinati all'Europa.
Inoltre, l'intensificarsi degli attacchi alle navi cisterna nei pressi dello Stretto di Hormuz continua a ostacolare le spedizioni di GNL dal Golfo; il Qatar ha inoltre esteso la clausola di "forza maggiore" su alcuni carichi almeno fino alla fine di dicembre.
Destano preoccupazione le previsioni meteorologiche per l'inizio di dicembre. Gran parte del continente europeo, inclusa la Germania e l'Europa orientale, dovrebbe registrare temperature inferiori alla norma per tutta la prossima settimana, con una situazione che potrebbe protrarsi fino al 10 dicembre. Questo prolungato periodo di freddo probabilmente manterrà elevata la domanda per il riscaldamento, continuando a esercitare pressione su scorte di gas già ridotte.Il calo delle temperature mette sotto pressione gli stoccaggi, già inferiori alla media
I siti di stoccaggio nell'UE risultano pieni per meno del 68%, una percentuale ben al di sotto della media stagionale quinquennale dell'86%, lasciando la regione con un margine di riserva più limitato a fronte di un eventuale aumento dei consumi. Guardando ai singoli paesi, sotto controllo l'Italia che ha un livello di stoccaggio di circa l'84%, mentre preoccupa la situazione in Germania, dove gli stoccaggi sono intorno al 55%.Oltreoceano calo dei prezzi contenuto da un prelievo dalle scorte superiore alle attese
Negli Stati Uniti, il prezzo del gas naturale è sceso verso i 3,52 $/MMBtu (circa -2%; -6,3% settimanale), allontanandosi dai massimi toccati all'inizio della settimana – i più alti da oltre nove mesi – a causa di previsioni meteorologiche che indicano un clima mite, il che ha ridotto le aspettative sulla domanda per il riscaldamento. Secondo l'ente di previsioni Vaisala, tra il 30 novembre e il 4 dicembre gran parte degli Stati Uniti dovrebbe registrare temperature superiori alla norma.
Tuttavia, il calo dei prezzi è stato contenuto da un prelievo dalle scorte superiore alle attese. L'EIA (Energy Information Administration) ha reso noto che, nella settimana conclusasi il 20 novembre, le scorte sono diminuite
di 24 miliardi di piedi cubi (bcf), un dato superiore alla flessione di 19 bcf prevista e che si confronta con un incremento di 20 bcf registrato la settimana precedente. Il volume totale delle scorte è sceso a 3.858 trilioni di piedi cubi, un livello inferiore di circa il 2% rispetto a un anno fa, ma superiore del 2,1% rispetto alla media quinquennale.Possibili effetti sulle bollette delle famiglie italiane
Il calo dei prezzi del gas riaccende nelle famiglie le speranze per bollette più leggere. Questo calo è solo l'ultimo movimento di un anno particolarmente volatile per il gas europeo, con le quotazioni che dai 30-35 euro al megawattora di inizio 2026 hanno superato a fine ottobre la soglia dei 100 euro al megawattora, tornando sui livelli più elevati dal dicembre 2022.
Ma il prezzo del gas all'ingrosso rappresenta soltanto una parte della bolletta. Pertanto, una flessione delle quotazioni ad Amsterdam non determina una riduzione equivalente dell'importo pagato dalle famiglie. Inoltre, perchè il risparmio possa essere significativo, il calo di novembre dovrà consolidarsi nelle prossime settimane.
La velocità con cui il ribasso si trasferisce ai consumatori dipende soprattutto dal contratto sottoscritto: per chi aderisce al servizio in tutela, la componente di approvvigionamento viene aggiornata ogni mese sulla base della media delle quotazioni del mercato italiano; per chi è nel mercato libero le offerte a prezzo indicizzato, la discesa dei prezzi all'ingrosso si riflette in un calo della bolletta in base all'indice di riferimento e alle condizioni contrattuali.
Secondo il Codacons, ai prezzi attuali del mercato libero, la bolletta del gas per il periodo invernale potrebbe arrivare in media a 860 euro per le famiglie con contratti a prezzo variabile, contro i circa 630 euro di quelle con tariffe fisse a 12 o 24 mesi. La differenza è di 230 euro, mentre rispetto all'inverno precedente l'aggravio per chi ha un'offerta indicizzata è stimato in circa 205 euro. Ancora più pesante il conto in alcune regioni del Nord, dove la spesa potrebbe superare i 1.300 euro.
Assoutenti è tornata a sollecitare interventi da parte del governo attraverso misure fiscali per alleggerire direttamente le bollette, e in particolare una riduzione dell'Iva sul gas e un taglio degli oneri di sistema.