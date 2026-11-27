Ig non-agri, via libera Euipo alla Ceramica di Vietri

Urso: "Ulteriore passo a tutela del Made in Italy"

(Teleborsa) - L'Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) ha registrato la "Ceramica di Vietri" tra le indicazioni geografiche protette non agricole: è la terza Igp non-agri italiana approvata a livello europeo, dopo il "Corallo di Torre del Greco" e il "Cammeo di Torre del Greco". Il riconoscimento rientra nel nuovo sistema Ue per le produzioni artigianali e industriali, operativo dal 1° dicembre 2025. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfo Urso a Verona, alla tappa regionale del roadshow "L'Italia che crea", con Commissione europea ed Euipo.



"Un ulteriore passo a tutela del Made in Italy", ha dichiarato Urso. "Con il riconoscimento della Ceramica di Vietri valorizziamo una storica tradizione produttiva italiana e dimostriamo come il legame tra territorio, saper fare artigiano e innovazione possa generare eccellenza". "Difendere queste produzioni significa proteggere le nostre filiere, contrastare la contraffazione, tutelare i consumatori e garantire il giusto riconoscimento a chi contribuisce a rendere unico il patrimonio manifatturiero italiano", ha concluso.



Il Mimit ha inoltre dato il via libera nazionale a "Calzatura Fermano-Maceratese" e "Cardato riciclato pratese", che salgono a 12 i riconoscimenti registrati dal ministero. Le decisioni saranno trasmesse all'ufficio Ue competente per la registrazione definitiva.



Le domande depositate al Mimit (Dgpi-Uibm) sono 25. Tre hanno ottenuto la registrazione europea e nove quella nazionale, ora all'esame dell'Euipo: oltre ai due nuovi, Forbici e Coltello di Premana, Vetro di Murano, Merletto di Burano, Ceramica di Caltagirone, Mobile di Verona e Stile orafo fiorentino.

Condividi

```