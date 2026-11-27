In evidenza Technoprobe sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Brilla l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che passa di mano con un aumento del 4,58%.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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