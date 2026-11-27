In evidenza Technoprobe sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano con un aumento del 4,58%.
Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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