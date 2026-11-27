Moncler: Ilex aumenta lo short, Two Sigma riduce
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Moncler, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha aumentato ieri la propria posizione al 2,31% (rispetto al 2,21% datato 20 novembre 2026). Two Sigma Investments l'ha invece ridotta allo 0,88% (rispetto allo 0,99% datato 12 novembre 2026).
Immutata la posizione di AQR Capital Management (0,51% al 25 settembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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