Moncler, JP Morgan taglia il target price a 65 euro

(Teleborsa) - JP Morgan ha tagliato il target price su Moncler da 70 a 65 euro, ribadendone il rating overweight.



Al momento il titolo dell'azienda nota per i piumini guadagna circa lo 0,7% a fronte di un rialzo intorno all'1,8% registrato dal Ftse Mib .



Il quadro tecnico

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Ftse Mib , ad evidenza del fatto che il movimento di Moncler subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



La situazione di medio periodo del titolo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,97 euro. Supporto visto a quota 40,21. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,73.





(Foto: © TEA/123RF)

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