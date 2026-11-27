New York: acquisti a mani basse su Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Skyworks Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Skyworks Solutions rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Skyworks Solutions ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 89,19 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 93,61, mentre il primo supporto è stimato a 84,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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