New York: allunga il passo Astera Labs

(Teleborsa) - Protagonista la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,73%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Astera Labs rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Astera Labs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 192,5 USD. Prima resistenza a 215,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 178.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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