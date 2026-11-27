New York: amplia il rialzo Axon Enterprise
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che passa di mano con un aumento del 7,77%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Axon Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Axon Enterprise ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 377,2 USD. Supporto a 356,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 397,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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