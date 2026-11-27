New York: consolida le basi precedenti Generac Holdings

(Teleborsa) - Piatta la seduta del 27/11/2026 dell' azienda che produce generatori di energia elettrica , che mostra un esiguo +7,44%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generac Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Generac Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 223,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 236,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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