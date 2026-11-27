New York: in acquisto Coherent

(Teleborsa) - Rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,56%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Coherent rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Coherent suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 208,7 USD con tetto rappresentato dall'area 215,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 204,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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