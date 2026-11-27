New York: ingrana la marcia Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,98%.
La tendenza ad una settimana di Lumentum Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Lumentum Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 495 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 525,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 475,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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