New York: luce verde per Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,85%.



L'andamento di Seagate Technology nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk evidenzia un declino dei corsi verso area 489,8 USD con prima area di resistenza vista a 519,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 470,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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