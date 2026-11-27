New York: movimento negativo per International Flavors & Fragrances

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa , che sta segnando un calo dell'1,96%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di International Flavors & Fragrances più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da International Flavors & Fragrances restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 83,63 USD. La resistenza più immediata è stimata a 85,96. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 88,29, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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