New York: perdite consistenti per Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia farmaceutica , che soffre con un calo del 9,40%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vertex Pharmaceuticals , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo della compagnia biotecnologica americana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 521,3 USD e primo supporto individuato a 501,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 540,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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