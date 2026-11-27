New York: positiva la giornata per Cisco Systems
(Teleborsa) - Seduta positiva per Cisco, che avanza bene dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Cisco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 96,75 USD. Supporto visto a quota 95,34. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 98,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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