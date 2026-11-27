New York: positiva la giornata per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva per Cisco , che avanza bene dell'1,85%.



La tendenza ad una settimana dell' azienda produttrice di apparati di networking è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Cisco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 96,75 USD. Supporto visto a quota 95,34. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 98,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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