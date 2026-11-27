Night economy europea: Italia in testa, nel 2026 acquisti della movida + 29,6%

(Teleborsa) - L’Italia si conferma il Paese con l’economia della notte più dinamica tra i grandi mercati europei, con una crescita del +29,6% delle transazioni cashless nelle ore notturne rispetto al 2025. Seguono Francia (+21,2%), Germania (+16,1%) e, a netta distanza, Regno Unito (+7,7%), Irlanda (+6,2%) e Spagna (+3%). Tra le città, è Parigi a guidare la classifica con un incremento del +56,1%, mentre Roma (+32,7%) e Milano (+27,6%) sono le due italiane più dinamiche nel confronto internazionale, al quarto e quinto posto.



A livello nazionale, invece, è il territorio della città metropolitana di Genova che registra la crescita più significativa dei pagamenti digitali notturni (+72,6%), seguita da Napoli (+47,1%) e Bari (+42,8%). Tra i settori, a trainare la Night Economy sono i negozi di alimentari (+72,3%), poi musica, concerti e cinema (+42,9%) e ristoranti (+37,9%).



Sono alcuni dei risultati dell’Osservatorio Night Economy di SumUp, fintech globale specializzata in soluzioni finanziarie per esercenti e consumatori, che ha analizzato la crescita degli acquisti senza contanti durante le ore notturne – dalle 21:00 alle 5:00 – in Italia e nelle principali città europee, mettendo a confronto le dinamiche dei diversi mercati e settori commerciali.



“L’Italia si distingue nel panorama europeo per una Night Economy vivace: Roma e Milano si confermano tra le realtà più dinamiche nel confronto internazionale, mentre a livello nazionale emergono anche Genova, Napoli e Bari. Un risultato che riflette l’attrattività delle città italiane, capaci di richiamare visitatori e offrire occasioni di svago e socialità grazie a un’offerta gastronomica, culturale e di intrattenimento ricca e diversificata”, dichiara Umberto Zola, Direttore Performance Marketing di SumUp. “Dalla cena con gli amici a un concerto o a un drink, la vita notturna è, prima di tutto, condivisione. Pagamenti semplici e strumenti digitali intelligenti rendono queste esperienze ancora più spensierate: aiutano gli esercenti a gestire le serate più facilmente ma, soprattutto, permettono alle persone di vivere la socialità senza pensieri, semplificando la divisione del conto tra amici e offrendo un modo immediato per gestire le spese”.



Le capitali europee della nightlife: Milano e Roma subito sotto al podio



È Parigi a conquistare il primo posto tra le città europee con la nightlife più dinamica, registrando una crescita del +56,1% delle transazioni cashless rispetto al 2025, effettuate nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00. Al secondo posto si posiziona Lione (+46,1%), seguita da Helsinki (+41,6%). Sotto al podio si collocano le due principali città italiane: Roma, con un incremento del +32,7%, e Milano (+27,6%). Seguono Bruxelles (+26%), Berlino (+18,7%), Londra (+16,7%), Varsavia (+15,8%) e Madrid (+14,7%). Completano la classifica Lisbona (+11,1%), Barcellona (+10,9%), Liverpool (+10,2%) e Manchester (+7,3%). Salisburgo rimane stabile rispetto al 2025 (0%). Chiudono, invece, la classifica in negativo Berna (-4%), Budapest (-9,4%), Lubiana (-10%), Rotterdam (-16,1%) e Oslo (-22,7%), che registra il calo più significativo.







Condividi

```