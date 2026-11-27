Petrolio e gas, Equita: mercato fisico meno teso ma restano rischi al rialzo su Brent e TTF

(Teleborsa) - Il recupero dei flussi di petrolio e GNL e il calo dei margini di raffinazione segnalano un progressivo allentamento delle tensioni sul mercato fisico dell'energia, ma il riequilibrio resta fragile. È la lettura degli analisti di Equita , che nel loro commento sul settore indicano rischi al rialzo sia per la stima di Brent a 80 dollari al barile nel 2027 sia per quella del TTF a 35 euro/MWh.



OPEC+ verso quote invariate



In vista della riunione di domenica, l'OPEC+ starebbe valutando di lasciare invariate le quote produttive anche per gennaio. Emergono però divergenze sulla prima valutazione indipendente della capacità produttiva sostenibile dei membri, che servirà a fissare le nuove baseline per il 2027. L'Iraq ha contestato le stime ricevute, chiedendo il riconoscimento di una capacità maggiore, e anche la Russia potrebbe sollevare obiezioni. Le tensioni arrivano dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione a maggio: la loro produzione è salita oltre i 4 milioni di barili al giorno a ottobre, contro una quota precedente di 3,4 milioni. Secondo Equita, la disciplina produttiva diventa un tema sempre più rilevante, mentre il ritorno dei flussi dal Golfo avrebbe riportato il mercato in maggiore equilibrio a ottobre, dopo mesi di deficit legati alla guerra.



Margini di raffinazione ai minimi da mesi



I crack spread del diesel in Europa e in Asia sono scesi ai livelli più bassi da luglio. Il calo riflette l'elevato utilizzo degli impianti fuori da Medio Oriente e Russia, la ripresa delle esportazioni dal Golfo e la debolezza dei consumi. Le raffinerie statunitensi hanno lavorato 17,6 milioni di barili al giorno nella settimana al 20 novembre, un record stagionale, con un tasso di utilizzo del 97,5%, mentre le esportazioni saudite di diesel hanno superato i 600 mila barili al giorno nella prima metà di novembre (+30% su ottobre). Nonostante il ridimensionamento dei margini, i prezzi dei prodotti restano elevati rispetto al periodo pre-guerra, con il diesel europeo ancora intorno ai 150 dollari al barile.



Cina, importazioni in ripresa e scorte da ricostituire



Secondo Vortexa, gli arrivi via mare di greggio in Cina dovrebbero raggiungere 10,4 milioni di barili al giorno a novembre (+25% su ottobre), sostenuti dall'aumento delle quote di esportazione di prodotti raffinati. Nel 2027 la domanda delle raffinerie potrebbe rallentare, ma la ricostituzione e soprattutto l'ampliamento delle riserve strategiche potrebbero sostenere le importazioni. Durante la crisi di Hormuz, Pechino ha ridotto le scorte di circa 150 milioni di barili, pur disponendo ancora di circa 1,1 miliardi di barili stoccati, e tra il 2027 e il 2029 sono previsti fino a 400 milioni di barili di nuova capacità di stoccaggio.



Gas, Qatar in recupero ma Europa vulnerabile



Sul fronte del gas, secondo Bloomberg/Kpler le esportazioni di GNL dal terminale qatariota di Ras Laffan sono salite a 1,4 navi al giorno a novembre (+25% su ottobre), il livello più alto dall'inizio della guerra ma ancora pari a circa la metà dei volumi pre-conflitto. Le immagini satellitari mostrano attività in 9 dei 14 treni di liquefazione, ma le condizioni di sicurezza nello Stretto di Hormuz restano critiche. Il TTF europeo è risalito a circa 89 euro/MWh, mentre il JKM asiatico ha toccato 28,1 dollari/MMBtu (+6% su settimana). Gli stoccaggi europei sono al 67,8%, il minimo stagionale dal 2011, con la Germania al 55,3%. Per gli analisti, la combinazione di scorte basse, rischio climatico e offerta di GNL ancora limitata mantiene il mercato europeo molto vulnerabile durante l'inverno.



Equita resta quindi cauta sulla tenuta del riequilibrio, considerando la vulnerabilità delle rotte mediorientali, le scorte petrolifere ancora basse e il possibile sostegno alla domanda dalla ricostituzione delle riserve cinesi.

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