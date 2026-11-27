Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis
(Teleborsa) - Avanza l'Istituto con sede a Venezia, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,25%, rispetto a +0,51% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di medio periodo della banca tricolore ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,68 Euro. Supporto a 9,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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