Quadro rialzista per British American Tobacco

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta in ribasso per l' azienda che produce sigarette , parte del FTSE 100 , che porta a casa un decremento dello 0,55%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 45,31 sterline, con stop loss individuato a quota 45,28 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```