Rheinmetall ridimensiona gli obiettivi al 2030: ricavi attesi fino a 37 miliardi

Difficoltà operative e dubbi sulla maxi-commessa dei Boxer

(Teleborsa) - Rheinmetall AG ridimensiona i propri obiettivi di medio termine e punta a raggiungere un fatturato annuo compreso tra 33 e 37 miliardi di euro nel 2030, rispetto ai 50 miliardi precedentemente previsti. Una revisione che, secondo quanto dichiarato dalla società, consentirà di seguire un percorso "più credibile".



Il gruppo tedesco della difesa, secondo quanto emerge dalla presentazione diffusa oggi in occasione del Capital Markets Day, punta inoltre a un margine operativo intorno al 20%, anche in questo caso inferiore rispetto al precedente obiettivo.



Obiettivi rivisti dopo un anno difficile

Due revisioni al ribasso delle previsioni e la perdita di un importante contratto navale hanno frenato le ambizioni della società nel corso di quest'anno, dopo una fase di forti rialzi iniziata con la guerra in Ucraina nel 2022.



Le azioni Rheinmetall hanno perso oltre il 50% rispetto al massimo di 1.920 euro raggiunto a gennaio.



Nella presentazione, Rheinmetall ha spiegato che le difficoltà incontrate nel 2026 hanno portato a un cambiamento di approccio e che la revisione delle prospettive di medio termine riflette un "nuovo livello di prudenza".



Il contratto per i veicoli Boxer resta decisivo

L'amministratore delegato Armin Papperger ha dichiarato durante la conference call che la società potrebbe firmare un importante contratto con l'esercito tedesco per oltre 1.000 veicoli blindati Boxer, una commessa oggetto di negoziati da diversi mesi, qualora accettasse il prezzo più basso proposto dal governo.

Condividi

```