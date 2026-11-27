Saipem: Citadel e LMR riducono lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem, società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors Europe ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,68% (rispetto allo 0,82% datato 11 novembre 2026) e LMR Partners al 2,08% (rispetto al 2,16% datato 20 novembre 2026).
Immutate le posizioni di Capital Ventures International (4,13% al 30 ottobre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,58% al 18 novembre), Hudson Bay Capital Management (1,08% al 25 novembre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,17% al 2 novembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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