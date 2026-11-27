Saipem: Citadel e LMR riducono lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem , società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors Europe ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,68% (rispetto allo 0,82% datato 11 novembre 2026) e LMR Partners al 2,08% (rispetto al 2,16% datato 20 novembre 2026).



Immutate le posizioni di Capital Ventures International (4,13% al 30 ottobre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,58% al 18 novembre), Hudson Bay Capital Management (1,08% al 25 novembre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,17% al 2 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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