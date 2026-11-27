SAP, rumours: valuta taglio di almeno 10mila posti di lavoro, il 9% della forza lavoro globale

L'azienda pianifica ristrutturazione orientata all'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - SAP sta preparando un piano per eliminare almeno 10.000 posizioni, con l'obiettivo di trasformare la propria attività di software per l'era dell'intelligenza artificiale. La ristrutturazione interesserebbe almeno il 9% della forza lavoro globale, hanno riferito fonti vicine alle questione raggiunte da Bloomberg, che hanno aggiunto che a tutti i dipartimenti è stato chiesto di individuare aree in cui effettuare potenziali tagli.



Questi piani giungono dopo che SAP ha riorganizzato il proprio consiglio di amministrazione due volte nel corso dell'anno, nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'amministratore delegato Christian Klein per favorire una strategia incentrata sull'intelligenza artificiale. Due dei sei membri del consiglio lasceranno l'azienda nel mese di marzo.



"SAP riesamina costantemente la propria organizzazione per garantire che rimanga allineata alla strategia aziendale e alle esigenze dei clienti", ha dichiarato l'azienda in un comunicato, senza tuttavia confermare l'eventuale pianificazione di tagli al personale.



Secondo le fonti, nell'ambito di questo processo di cambiamento, i vertici di SAP continueranno a ripensare le modalità di sviluppo e vendita dei prodotti. Klein punta a integrare strumenti di intelligenza artificiale all'interno delle applicazioni aziendali, dopo che i precedenti tentativi di introdurre prodotti basati sull'IA avevano incontrato alcune difficoltà.



La mossa segue analoghe riduzioni di personale già attuate da altre aziende di software come Oracle , che ha tagliato 21.000 posti di lavoro in 12 mesi, dichiarando che alcune mansioni sono state rese superflue dall'IA, e Microsoft , che sta proponendo incentivi all'esodo a circa 60.000 dipendenti.



SAP conta oltre 110.000 dipendenti in tutto il mondo. La presenza maggiore si registra in Germania, dove lavora quasi un quarto della forza lavoro, seguita da Stati Uniti e India. In Germania, il consiglio dei lavoratori ha negoziato quest'anno una garanzia occupazionale valida fino al 2028.

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