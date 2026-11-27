Stellantis, Fitch assegna rating "BBB" con outlook negativo

(Teleborsa) - Fitch ha assegnato a Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, un rating di lungo termine pari a "BBB", con outlook negativo. Il rating riflette invece un profilo di business solido, sostenuto da posizioni di mercato rilevanti in Nord America ed Europa e da un ampio portafoglio di marchi su più segmenti e fasce di prezzo. L'outlook negativo riflette i rischi di esecuzione legati alla ristrutturazione dell'assetto produttivo e al rinnovo della gamma di modelli. Secondo Fitch, la ripresa dipende dalla riuscita dei risparmi di costo, dell'ottimizzazione della capacità e dei lanci di nuovi prodotti. L'agenzia si attende che il free cash flow torni positivo nel 2027, anche grazie a un'allocazione prudente del capitale, e che il gruppo ritorni a una posizione di cassa netta nel 2029: uno scenario che sosterrebbe il rating, mentre un ritardo nella ripresa porterebbe probabilmente a un downgrade.



Ripresa graduale



Fitch osserva che i risultati dei primi nove mesi del 2026 mostrano segnali di recupero operativo dopo un 2025 difficile. Il margine operativo adjusted è salito all'1,7% dallo 0,6% di un anno prima, grazie a significativi risparmi sui costi industriali e a un miglioramento dei prezzi in Nord America, nonostante consegne leggermente inferiori. Il gruppo ha inoltre un'esposizione relativamente limitata a Medio Oriente e Cina, mercati che hanno pesato di più su alcuni concorrenti europei. L'agenzia prevede un margine EBIT medio dell'1,4% nel 2026, in graduale crescita verso il 4% nel medio termine, ancora ben al di sotto dei livelli storici.



Cassa debole e leva elevata



Per il 2026 Fitch stima un free cash flow negativo per circa 3 miliardi di euro, soprattutto per effetto delle rettifiche sulle scorte, prima di un ritorno a valori moderatamente positivi nel 2027 e a un margine di FCF dell'1,5% entro il 2028. Il mancato ritorno a un FCF positivo nel 2027 porterebbe probabilmente a un taglio del rating. Anche la leva finanziaria, calcolata da Fitch includendo factoring, servizi finanziari e cassa vincolata, resta superiore alle soglie compatibili con il rating e difficilmente tornerà a livelli coerenti prima del 2028.



Strategia, concorrenza cinese e dazi



Fitch giudica positivamente la strategia illustrata al capital markets day, basata su esecuzione regionale, riduzione dei costi, migliore utilizzo della capacità e un approccio multi-energia più pragmatico. Il management punta a un margine EBIT adjusted di circa il 5% e a un free cash flow industriale di 3 miliardi entro il 2028, per salire a circa il 7% e 6 miliardi entro il 2030.



Tra i principali rischi l'agenzia indica la concorrenza dei costruttori cinesi in Europa, che pesa su prezzi, volumi e utilizzo degli impianti. Stellantis punta su partnership come quelle con Leapmotor e Dongfeng per utilizzare parte della propria base produttiva europea, invece di ristrutturazioni più drastiche. Restano poi i dazi statunitensi: la guidance preliminare 2026 prevede un costo netto di circa 1 miliardo di euro, contro 1,2 miliardi nel 2025, dato che circa il 40% dei veicoli venduti negli Stati Uniti nel 2024 era importato, soprattutto da Messico e Canada.



Nel confronto con i concorrenti, Fitch colloca il profilo di business di Stellantis nella categoria "BBB", accanto a grandi gruppi del mercato di massa come General Motors (BBB, outlook positivo). Rispetto a Volkswagen e Toyota il gruppo ha una diversificazione geografica più debole per la limitata presenza in Cina, mentre nel segmento lusso è meno forte di BMW , Mercedes-Benz , Audi e Porsche .

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