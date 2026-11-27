Webuild, pagati 146,5 milioni per l'OPA su Trevi. Delisting con sospensione il 7 e 8 dicembre

(Teleborsa) - Webuild ha pagato oggi il corrispettivo per le azioni Trevi portate in adesione alla propria offerta pubblica di acquisto obbligatoria durante il periodo di adesione, per un totale di 146.473.336,29 euro. Il prezzo è di 5,165 euro per azione.



Le azioni apportate saranno trasferite a Webuild il 4 dicembre, alla scadenza del termine previsto dalla normativa australiana dopo il via libera al perfezionamento dell'offerta rilasciato il 19 novembre dall'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).



Il gruppo ha inoltre confermato i tempi della procedura congiunta che porterà al delisting di Trevi: Borsa Italiana sospenderà le azioni dalle negoziazioni nelle sedute del 7 e 8 dicembre, mentre il 9 dicembre avverrà il trasferimento a Webuild delle azioni residue, a fronte del deposito del relativo prezzo di acquisto.



Fino al 2 dicembre, chi aveva aderito all'offerta di ICOP potrà ancora aderire a quella di Webuild, con pagamento del corrispettivo previsto per il 7 dicembre.





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