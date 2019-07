Autoribaltiamoci!

C'è una, quello che considera la Lega di Matteo Salvini come una vera e propria peste bubbonica ed il Movimento 5 Stelle un fenomeno effimero, da riassorbire lestamente.Gli eredi inconsolabili della Prima Repubblica e gli orfani della Seconda, sono disposti a tutto pur di evitare che il successore dell'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sia eletto da una maggioranza giallo-verde. Sarebbe dunque un disastro epocale, una catastrofe politica peggiore della caduta del Muro di Berlino.La data è quella del 3 gennaio 2022, quando per Costituzione il Presidente della Camera dei Deputati dovrà convocare le Camere riunite in seduta comune, integrate dai rappresentanti delle Regioni, per. I continui successi della Lega nelle elezioni regionali la rafforzano, soprattutto in questa prospettiva. Questa data, si badi bene, cade all'interno della legislatura in corso, la cui scadenza naturale arriva al 22 marzo 2023.D'altra parte, andare alle elezioni con questa legge elettorale, l'Italicum, che fissa il premio di maggioranza con il 40% dei voti, assicurando così il 55% dei seggi alla Camera, sarebbe davvero una follia: se la Lega dovesse farcela, rosicchiando altri voti a quel che resta di Forza Italia, farebbe tutto da sola.E così, si devono aprire i giochi adesso, per mandare la Lega all'opposizione, chiudendola in un angolo da cui non potrà più nuocere. Il Movimento 5 Stelle verrebbe usato come leva: si devono acuire il più possibile i dissidi all'interno della attuale maggioranza, usando anche i brandelli della vecchia Lega Nord, quella di Bossi per intendersi, che non ha mai abbandonato il disegno di una Italia a due velocità.Le Regioni del Nord dell'Italia, il territorio che fu occupato dai tedeschi durante l'ultima guerra, che arrivava fino alla Linea Gotica, deve smarcarsi da Roma.. Il resto dell'Italia si arrangi come può.La, per agglutinarlo sempre di più al sistema tedesco, e dunque rafforzando ulteriormente i legami economici e produttivi già solidissimi, è ben nota e collaudata. Ora si salda con quella dell'establishment francese, che non può tollerare un fronte politico che saldi insieme il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini.L'asse franco-tedesco supporta dunque a pieno gli sforzi del Fronte di Conservazione Nazionale: tentare l'autoribaltone.D'altra parte, è già successo a Strasburgo, quando si è trattato di votare sulla: gli eurodeputati italiani eletti nella lista del M5S hanno votato a favore, insieme agli eletti nelle liste del PD e di Forza Italia. La Lega, invece, ha votato contro.Artefice di questa manovra, che ha avvicinato l'Italia al sistema di potere europeo, ingraziandosi Francia e Germania, è stato lo stesso, che non solo se ne è vantato con una lettera inviata al quotidiano La Repubblica, ma ha anche paventato i rischi che potrebbero derivare all'Italia per via del voto contrario espresso dalla Lega.Nell'autoribaltone, il Presidente del Consiglio rimarrebbe dunque Giuseppe Conte, che tra l'altro avrebbe un altro alleato tanto potente quanto poco silente nel progetto di sbarcare la Lega dal Governo: Papa Francesco.. D'altra parte, al Senato, il Gruppo dei 5 Stelle ha perso nel corso dei mesi numerosi componenti, che hanno aderito al Gruppo Misto: ritornerebbero tutti in sella, ben felici. Il PD, d'altra parte, non vede l'ora di tornare al potere, insieme ai pochi eletti di Forza Italia.Chi mastica già male, rispetto a questa prospettiva, è invece Matteo Renzi: Giuseppe Conte, infatti, diverrebbe il perno dello scacchiere politico, occupando lo spazio al centro a cui lui stesso ambiva.La nuova maggioranza che esclude la Lega eleggerebbe così il successore di Sergio Mattarella: rimarrebbe fermo il contro-potere del Quirinale, quello che ha condizionato i governi di Silvio Berlusconi durante tutta la Seconda Repubblica. Da Oscar Luigi Scalfaro a Carlo Azeglio Ciampi, fino al duplice mandato di Giorgio Napolitano, sono stati loro gli arcigni difensori della Ortodossia.Inutile dire che. Una crisi finanziaria è da escludere, mentre un conflitto militare internazionale potrebbe essere più probabile.