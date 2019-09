Floppone... il cavallo non beve più

"E' come una corda, la politica monetaria": serve solo a tirar via il cavallo dal secchio dell'acqua, quando ne ha già bevuta troppa. Se c'è inflazione, o la speculazione sui titoli ne porta il valore alle stelle, non c'è che da alzare i tassi e chiudere il rubinetto della liquidità: hai immediatamente l'effetto restrittivo desiderato sul credito, che si fa scarso e più caro. L'economia rallenta immediatamente.

Ma al contrario, non funziona: se non ci sono le condizioni per investire, se gli imprenditori e le famiglie non se la sentono di indebitarsi, puoi offrire i prestiti anche ad interessi zero, ma è inutile.Si vede proprio che alla BCE guardano solo i monitor dei computer con le quotazioni di tutto il possibile, ma non seguono neppure per caso la pubblicità televisiva. Avrebbero notato che cosa accade, già da mesi, nel settore dell'auto: non c'è più un mercato della vendita per contanti. Non tira più neppure quella a rate, con il ritiro dell'usato supervalutato. Inutile pure proclamare che il TAN, il tasso di interesse annuo sul debito, è pari a zero.Inutile, dunque, proporre alle famiglie di contrarre un debito per acquistare un'auto nuova: nessuno se la sente. E poi, l'automobile ritirata dal concessionario gli rimarrebbe sul gobbo per chissà quanto tempo, invenduta.Bisogna inventarsi qualcosa: il noleggio di lungo periodo, a tre anni, con un canone mensile fisso. Interessi zero, naturalmente, perché non c'è un acquisto: si pagano solo le spese della pratica, per accertare che il contraente abbia la disponibilità mensile necessaria. Si paga, è vero, una somma una tantum all'inizio, una sorta di buon'entrata.E così, la, bandita dalla BCE, è andata pressoché deserta: sono stati assegnati poco più di un paio di miliardi di euro rispetto ai 30-40 miliardi che ci si attendeva.