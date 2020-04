UE, Chiacchiere e Tabacchiere di legno

Ci siamo fatti prendere in giro: ci sono solo debiti, impegni, e nessuna solidarietà.

Solo noi ci siamo accontentati: di "chiacchiere e tabacchiere di legno", tutta roba inutile.E' sempre la stessa l'Europa: è quella dei Banchieri, quella dei Mercati e dei Soldi.: ma, per gli Stati e per le aziende che li riceveranno, si tratta solo di altri debiti. Ed è come ai tempi del vecchio Banco di Napoli, che pure era una istituzione attenta ai bisogni della povera gente.Non si muoveva a compassione, il Banco, perché i soldi sono soldi: chiedeva sempre impegni precisi e solide garanzie. Non si fidava: "Chiacchiere e tabacchiere di legno, il Banco di Napoli non prende in pegno". Le tabacchiere, se del caso, dovevano essere d'argento. E neppure accettava cianfrusaglie: braccialetti, collanine ed anelli, ma solo se fatti d'oro.Ed i debiti si pagano tutti, senza eccezioni.Agli Stati che hanno chiesto solidarietà, che hanno già elevati debiti pubblici e che per questo motivo temono di esporsi con nuovi colossali deficit alle ire dei Mercati, arrivano solo pacche sulle spalle: "Passerà, così come è arrivata, questa Epidemia!". Non crediate di poter usare questa crisi economica e sociale per smantellare la gabbia europea che è stata costruita con tanta cura.Vediamoli, uno per uno, questi presunti "aiuti", che sono descritti nel, approvato dal Consiglio Europeo dei Ministri delle Finanze.