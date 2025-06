Istat: ad aprile produzione industriale aumenta dell'1%, +0,3% su anno

(Teleborsa) - Ad aprile 2025ha stimato che l’indice destagionalizzato dellaaumenta dell’1% rispetto a marzo. Nella media del periodo febbraio-aprile si registra un aumento deldello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile aumenta su base congiunturale per i(+1,8%), i(+0,8%) e i(+0,2%); l’energia risulta stabile.Al netto degli effetti di calendario, ad aprile 2025 l’aumenta in termini tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come ad aprile 2024). Si registrano incrementi tendenziali per l’energia (+1,8%) e i beni di consumo (+1,1%); calano, invece, i beni intermedi (-0,4%) e i beni strumentali (-0,7%).di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono(+4,7%), la(+4,3%) e la(+3,3%). Le flessioni più ampie si registrano nella produzione di(-11,0%), nella(-9,5%) e nella(-5,0%).