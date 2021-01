L'Illusione di Andare Avanti

Non serve a niente essersi sbarazzati di Donald Trump, che voleva a tutti i costi un nuovo mandato presidenziale.

Il problema non è riuscire a rimettere insieme i cocci in America, superare una frattura sociale, prima ancora che politica, che si è esacerbata per le polemiche sui brogli elettorali e sui complotti orditi a danno di un sistema di voto trasparente ed affidabile su cui si fonda la fiducia nella democrazia., capire se sarà Trump a fondare un nuovo partito portandosi via una gran parte degli elettori repubblicani, o se invece sarà il vecchio apparato a sbarazzarsi di unda tutta la stampa mondiale, per il modo in cui si è conclusa laa Washington: la inammissibile violazione di Capitol Hill ha assunto aspetti carnevaleschi, assai più che drammatici, che rimarranno indelebili. E cheche non si possono riconoscere in questa orrenda pagliacciata.Il punto non è neppure riuscire a fermare il caos, le proteste che presumibilmente proseguiranno, fomentate da chi ritiene che non ci si debba arrendere di fronte ai brogli elettorali.