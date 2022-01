Se l’Inflazione diventasse Super Green

Non esiste uno strumento più convincente del prezzo di una merce: quando è basso, siamo tutti ovviamente più disposti a comprarla. Tutto dipende, in fondo, dalla disponibilità di denaro che abbiamo e dalle alternative di impiego, per consumi o per risparmio: questioni di cui gli economisti discutono da secoli.

C'è un punto di convergenza, oggi, tra le istanze di coloro che sostengono la necessità di ridurre il "consumo" di ambiente perché la natura, il Pianeta Terra, non riesce a rinnovare le risorse che vengono progressivamente prelevate dall'Uomo per produzione e consumi.. Un terreno coltivato senza sosta si isterilisce, ha bisogno di sempre più concime, ma ad un certo punto diviene completamente inerte, rimane solo sabbia e pietra.Il paradigma della, allo sfruttamento illimitato delle risorse naturali. C'è naturalmente il tema demografico: più la popolazione aumenta, più aumenta il consumo delle risorse naturali.