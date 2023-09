Il G20? Un Format che perde pezzi

Lo sgretolamento delle convergenze internazionali, che si era determinato con la dissoluzione dell'URSS, è iniziato nel 2008, quando il conflitto in Georgia ha determinato una incrinatura nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia che si è andata sempre più approfondendo.

, il consesso cui era stata invitata a partecipare allargando il precedente formato a sette, a seguito della crisi in Ucraina e della annessione della Crimea: un segnale di divaricazione ormai irrecuperabile.La necessità di definire un contesto più ampio nel confronto internazionale era stata riconosciuta dall'Italia che nel 2009, subito dopo la crisi georgiana, allargò il G7 dell'Aquila ad una sorta di G14: fu una iniziativa non particolarmente gradita agli USA che non volevano assolutamente allargare il G7, ma che poi si convinsero della necessità dicreando un contenitore specifico, il G20, che ne diluisse il peso.sono due format distinti: mentre il primo rimane il "Club esclusivo degli Occidentali"; il secondo serve loro per aggregare altri Paesi, scelti accuratamente in modo da estendere la propria presa globale ma isolando per quanto possibile Russia e Cina.Nel frattempo, si è costituito il, inizialmente formato da, cui dieci anni fa si è aggiunto il. Nel suo ultimo vertice, appena conclusosi, è stata accettata la domanda di adesione di altri sei Paesi:. Un consesso che sarà operativo a partire dal prossimo 1° gennaio, con la Presidenza di turno della Russia.