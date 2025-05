PharmaNutra, ricavi 1° trimestre +11% e EBITDA stabile a 4,9 milioni

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conpari a 26,4 milioni di euro, con un incremento dell'11% rispetto ai 23,7 milioni del pari periodo del 2024. I volumi di vendita pari a circa 3 milioni di pezzi aumentano del 16% rispetto ai 2,6 milioni di pezzi del 2024.Per effetto di quanto sopra,si attesta a 4,9 milioni di euro, in linea con quello del 2024, pari ad un margine del 18,4%. Ildel periodo è pari a un utile di 2,4 milioni, rispetto ai 2,6 milioni del 2024. L'utile netto per azione al 31 marzo 2025 è di Euro 0,25, rispetto a 0,27 euro del corrispondente periodo dell’anno precedente"Anche in questa prima fase dell’anno PharmaNutra prosegue nella creazione di valore, espandendo a doppia cifra i ricavi – una piacevole consuetudine per la nostra azienda - proseguendo nel suo programma di investimenti a lungo termine e rimanendo in un ambito di sostanziale tenuta delle marginalità", commenta, Vicepresidente di PharmaNutra, aggiungendo "sono elementi che evidenziano la solidità della crescita organica dell’azienda a servizio di quelle linee di investimento che, in prospettiva, rappresenteranno per PharmaNutra interessanti spunti di crescita, sia in termini di fatturato che di marginalità. Un altro elemento da evidenziare, infine, è l’ulteriore creazione di cash flow a sostegno della sostenibilità generale dell’azienda".al 31 marzo 2025 è positiva (cassa) per Euro 8,1 milioni, rispetto a Euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2024. La gestione operativa del periodo ha comportato una generazione di liquidità di circa Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 2,3 milioni assorbiti al 31 marzo 2024.