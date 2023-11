Tu freni sul Debito? Ed io accelero!

Siamo arrivati al paradosso, allo strabismo.

Leche determina l'abbattimento del valore reale della moneta circolante, dei redditi ed a maggior ragione di quello del risparmio accumulato, perseguono il rallentamento dell'economia attraverso un. Gli alti tassi di interesse riducono le disponibilità liquide delle imprese e delle famiglie e incidono sulla propensione a contrarre nuovi debiti: si determina così una flessione della domanda e conseguentemente dell'inflazione.Gli Stati sono invece particolarmente sensibili sia alle conseguenze sociali e politiche dell'inflazione già determinatasi per via della riduzione dei redditi reali falcidiati dall'inflazione ed ancor più sono. Adottano conseguentemente una politica di bilancio espansiva: aumentano la spesa pubblica, con trasferimenti alle famiglie impoverite dal carovita ed alle imprese che soffrono per i rincari dei prodotti energetici e delle materie prime. Aumentano i contributi in conto capitale alle imprese, per sostenerne gli investimenti e contrastare così la contrazione del credito bancario. Ma per farlo devono indebitarsi ulteriormente.Come se questo non bastasse, i deficit pubblici aumentano per la necessità di rifinanziare a più alti tassi di interesse il debito già in essere che viene a scadenza.Questa situazione diè comune sia agli Usa che all'Eurozona.