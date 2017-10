Catalogna, Puigdemont: "Commissariamento abusivo e ingiusto"

(Teleborsa) - Colpo di scena nella vicenda della, mentre si attendeva la risposta del presidente catalano t sull 'indipendenza , il presidente dellaha sospeso la conferenza stampa di oggi 26 ottobre e in una breve dichiarazione ha spiegato:"L'applicazione dell'articolo 155 è abusiva e ingiusta, non accetto le misure che il Governo diha adottato".A poche ore dal voto del Senato spagnolo che domani 27 ottobre dovrà decidere sulla sospensione dell'autonomia della Catalogna,sembra aver fatto un clamoroso dietrofront, cedendo alle richieste del governo centrale.Delusione per chi si aspettava l'annuncio della convocazione di elezioni anticipate il 20 dicembre, come avevano svelato i media spagnoli. "Ho tentato di ottenere le garanzie, ma non ho ottenuto una risposta responsabile dal Pp", ha spiegato Puigdemont, nel suo breve messaggio."Il mio dovere è tentare tutte le vie per trovare una soluzione dialogata e concordata per evitare l'applicazione dell'articolo 155", ha rimarcato, "avrei indetto le elezioni se vi fossero state le garanzie che non ci sono. Sarà il Parlamento a decidere sull'indipendenza", ha concluso. Non si è fatta attendere la replica di: La vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria ha detto al Senato della Capitale che il Governo chiede l'attivazione dell'articolo 155 contro la Catalogna per "ristabilire l'esercizio dell'autogoverno catalano in un quadro costituzionale" e "tutelare l'interesse generale della Spagna.Intanto la folla è scesa in piazza per chiedere per l’indipendenza. Asi sono riversati nelle strade migliaia di manifestanti, in maggioranza studenti, per protestare contro, definito "traditore" per non aver scelto l'indipendenza.