RFI, a Bologna attivata nuova bretella che separa traffico AV e convenzionale

(Teleborsa) -per la nuova interconnessione che collega laL'opera è stata inaugurata oggi da, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, AD e DG di, () insieme a, AD e DG di. Presenti anche le cariche istituzionali. Da, Sindaco di Bologna a, Assessore Mobilità e trasporti Regione Emilia Romagna,, Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Regione VenetoLa nuova infrastruttura - costruita dacon la direzione lavori di Italferr, società di ingegneria del- segna il completamento del Nodo di Bologna e porterà a una circolazione ferroviaria più fluida e regolare e opportunità di incremento dell'offerta commerciale per i trasporti passeggeri e merci: sono i principali vantaggi della Bretella Venezia.Grazie all'attivazione dell’interconnessione, infatti,(Frecciarossa, Frecciargento, Italo) provenienti o diretti a Venezia/Udine/Trieste hanno lasciato la stazione di superficie per la nuova fermata a -23 metri, utilizzata oggicomplessivamente da circa 230 convogli. La fermata die superficie resta confermata per le sole due coppie di Frecciarossa in servizio sulle relazioni Milano – Pescara e Milano – Bari."Oggi si conclude un'opera importante che ha ripercussioni sui territori positive - ha spiegato- sia per quanto riguarda la velocità di percorrenza e anche per quanto riguarda il fatto che sarà più facile per i pendolari il trasporto quotidiano". Inoltre "il sistema dell'alta velocità continua a migliorarsi", rafforzandosi anche "al Sud, aprendo lotti in Sicilia e sull'asse Napoli-Bari. Si tratta - ha proseguito il ministro - di una ricucitura economica del Paese, di dare più possibilità al Sud, di cambiare le relazioni e l'economia di questi territori".. È costituita da due gallerie artificiali separate (una per il traffico in direzione Nord e una per quello in direzione Sud), un sottopasso che consente di superare l’interferenza con la linea diCintura (riservata al traffico merci) e un ponte a tre campate (due laterali di accesso in cemento armato e una centrale in acciaio) che scavalca l’autostrada A14 e la tangenziale bolognese per una lunghezza complessiva di 137 metri."Nel 2017,ci consentiranno di raggiungere un obiettivo importante: da 3,5 miliardi di euro di bandi a oltre 7,5 miliardi di euro che permetterà di portare dei vantaggi a tutti sulle reti ferroviarie italiane. E' stato un 2017 di lavoro intensissimo", ha spiegato detto il Ministro, nel suo intervento alla cerimonia.