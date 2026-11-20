Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale. Dopo le notizie su una presunta operazione di intelligence straniera rivolta all'allora amministratore delegato Jensen Huang, il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine indipendente. Il 12 novembre Huang ha lasciato la guida dell'azienda e il 17 novembre NVIDIA ha annunciato la creazione di un comitato permanente incaricato di supervisionare le questioni di sicurezza nazionale e il rispetto delle restrizioni commerciali.

L'azienda ha precisato di non avere, allo stato delle informazioni comunicate, elementi per ritenere compromessi i propri segreti industriali. La vicenda rimane quindi distinta dai casi di sottrazione di informazioni già accertati. Il rischio, tuttavia, accompagna da secoli le imprese e gli Stati. Prima dei microchip e dei software, gli oggetti del desiderio sono stati piante, macchinari, formule e tecniche artigianali.

Cos'è lo spionaggio industriale

Per spionaggio industriale si intende l'acquisizione illecita o fraudolenta di informazioni riservate appartenenti a un'impresa o a un'altra organizzazione, generalmente allo scopo di ottenere un vantaggio economico o tecnologico.

Tra i segreti ricercati possono esserci formule chimiche, processi produttivi, disegni tecnici, codici informatici e strategie commerciali.

Il fenomeno può coinvolgere dipendenti, concorrenti e servizi di intelligence. Nel corso della storia, però, le norme sulla proprietà industriale e sulla tutela delle informazioni riservate si sono evolute. Alcuni episodi molto antichi, che oggi possono essere descritti come spionaggio industriale, appartengono quindi a un contesto giuridico e politico inevitabilmente lontano da quello contemporaneo.

Smontare un prodotto per scoprirne i segreti è illegale? Non necessariamente. La direttiva europea 2016/943 riconosce la possibilità di studiare, analizzare e smontare un prodotto legittimamente acquisito per comprenderne il funzionamento. Questa pratica è conosciuta come reverse engineering, o ingegneria inversa. La situazione cambia quando vengono violate obbligazioni di riservatezza o altre disposizioni applicabili. Un'impresa può quindi ricostruire autonomamente una tecnologia concorrente attraverso attività lecite, ma non può appropriarsi di informazioni protette ricorrendo a furti, accessi abusivi o violazioni di obblighi contrattuali.

I casi storici più famosi di spionaggio industriale

Dalle uova di baco da seta nascoste nei bastoni dei monaci ai progetti riservati delle grandi aziende tecnologiche, lo spionaggio industriale ha assunto forme sorprendenti nel corso dei secoli. Alcune operazioni hanno contribuito alla nascita di intere industrie, altre hanno provocato scandali e battaglie giudiziarie. Di seguito troverete nove episodi che raccontano questa storia, a partire da lontano nel tempo, addirittura dall'Impero bizantino.

VI secolo: le uova di baco da seta introdotte clandestinamente a Bisanzio

Per diversi secoli la Cina possedette conoscenze sulla produzione della seta che le garantivano un enorme vantaggio commerciale. I tessuti raggiungevano l'Europa attraverso lunghe rotte mercantili, ma riprodurre localmente l'intero processo richiedeva di conoscere l'allevamento dei bachi.

Secondo lo storico bizantino Procopio, durante il regno dell'imperatore Giustiniano I, alcuni monaci portarono clandestinamente uova di baco da seta nell'Impero bizantino. Un'altra testimonianza dell'epoca, attribuita allo storico Teofane, racconta invece che fu un uomo persiano a trasportarle, nascondendole all'interno di un bastone cavo.

Non sappiamo quale delle due versioni sia più vicina alla realtà, né conosciamo la data esatta dell'operazione, generalmente collocata intorno alla metà del VI secolo. In quel periodo, comunque, l'allevamento dei bachi da seta si diffuse nell'Impero bizantino, favorendo lo sviluppo di una produzione locale e riducendo la dipendenza dalle importazioni di seta grezza dall'Asia.

1718: il segreto della porcellana rubato alla manifattura di Meissen

All'inizio del Settecento, la porcellana europea era un'autentica meraviglia tecnologica. La manifattura di Meissen, fondata in Sassonia nel 1710, aveva imparato a produrre porcellana dura paragonabile a quella asiatica e proteggeva gelosamente le proprie conoscenze.

Nel 1719, tuttavia, l'imprenditore viennese Claudius Innocentius du Paquier riuscì ad attirare alcuni specialisti della manifattura tedesca: tra questi figurava Samuel Stöltzel, un esperto che conosceva la composizione dell'impasto e i procedimenti necessari per ottenere la porcellana.

Portando con sé quelle conoscenze, Stöltzel contribuì alla nascita di una nuova manifattura a Vienna, autorizzata dall'imperatore Carlo VI proprio nel 1718. Questo caso storico è l’esempio più lampante di come, a volte, sottrarre una tecnologia, anziché richiedere di impossessarsi di documenti segreti e riservati, può essere eseguita semplicemente convincendo un artigiano esperto a trasferirsi presso un concorrente.

1789: Samuel Slater porta negli Stati Uniti i segreti delle fabbriche inglesi

Alla fine del Settecento, la Gran Bretagna dominava la produzione tessile meccanizzata e cercava di impedire che le proprie innovazioni industriali venissero riprodotte all'estero.

Samuel Slater, un giovane tecnico inglese, conosceva il funzionamento dei macchinari utilizzati per filare il cotone. Nel 1789 emigrò negli Stati Uniti, dove gli imprenditori locali cercavano di sviluppare un'industria tessile competitiva.

Slater aveva memorizzato numerosi dettagli tecnici e riuscì a ricostruire i macchinari insieme ad artigiani americani. Nel Rhode Island contribuì così all'avvio della produzione meccanizzata del cotone, con un impianto già operativo nel 1790.

Negli Stati Uniti venne celebrato come uno dei protagonisti della rivoluzione industriale americana, mentre in Gran Bretagna si guadagnò il soprannome di Slater the Traitor, cioè Slater il traditore.

1848: Robert Fortune e la missione segreta per il tè cinese

Nell'Ottocento il tè era ormai una bevanda di largo consumo in Gran Bretagna, che dipendeva dalle forniture cinesi per soddisfare buona parte della domanda.

La Compagnia delle Indie Orientali voleva ampliare la coltivazione nelle proprie colonie indiane e nel 1848 incaricò il botanico scozzese Robert Fortune di raggiungere le regioni produttrici della Cina.

Fortune viaggiò anche sotto mentite spoglie, entrando in territori normalmente preclusi agli stranieri. Raccolse piante, semi e informazioni sulle tecniche di coltivazione e lavorazione delle foglie, e ne organizzò il trasferimento in India.

La missione contribuì allo sviluppo delle piantagioni di tè, ma non introdusse per la prima volta questa pianta nel territorio indiano, perché alcune varietà locali erano già conosciute nell'Assam.

Il vero vantaggio dell'operazione consisteva invece nell'acquisire conoscenze produttive che la Cina aveva sviluppato e perfezionato nel corso dei secoli.

Come trasportare piante vive dalla Cina all'India nell'Ottocento? Robert Fortune utilizzò un'invenzione allora relativamente recente: le casse di Ward, piccoli contenitori vetrati che funzionavano come serre portatili. Inventate dal medico e botanico britannico Nathaniel Bagshaw Ward, permettevano di mantenere le piante in un ambiente umido e protetto durante i lunghi viaggi in nave. Il loro impiego aumentò notevolmente le possibilità di far arrivare vive le piante di tè dalla Cina all'India. L'operazione di Fortune dipese quindi anche da una innovazione tecnologica nel trasporto delle piante, che rese possibile trasferire su larga scala colture di grande valore commerciale.

1993: General Motors contro Volkswagen, la guerra dei documenti riservati

Nel marzo 1993 José Ignacio López, dirigente della General Motors noto per la capacità di ridurre i costi di produzione, lasciò il gruppo americano per entrare in Volkswagen. Con lui si trasferirono anche alcuni collaboratori.

General Motors accusò i dirigenti di aver portato alla concorrente documenti riservati relativi ai prezzi dei componenti, ai fornitori e a nuovi progetti industriali. La controversia si protrasse per quasi quattro anni, alimentando una delle più importanti dispute tra case automobilistiche degli anni Novanta.

Nel gennaio 1997 Volkswagen accettò un accordo extragiudiziale che prevedeva il pagamento di 100 milioni di dollari a General Motors e l'acquisto di componenti per almeno 1 miliardo di dollari nell'arco di 7 anni.

L'accordo chiuse la causa civile, evitando una sentenza definitiva sul merito delle accuse tra le due società.

2006: Coca-Cola, Pepsi e l'offerta che finì all'FBI

Nel 2006 qualcuno cercò di trasformare la rivalità tra Coca-Cola e Pepsi in un'occasione per guadagnare denaro.

Un gruppo composto da una dipendente di Coca-Cola e due complici propose a PepsiCo documenti riservati e campioni di un prodotto ancora in fase di sviluppo.

Pepsi, anziché acquistare le informazioni, avvertì Coca-Cola, che coinvolse le autorità federali americane.

L'FBI organizzò un'operazione sotto copertura, fingendosi interessata all'acquisto dei segreti. Gli investigatori ottennero documenti e campioni, raccogliendo le prove necessarie per arrestare i responsabili.

Nel 2007 la dipendente Joya Williams venne condannata a 8 anni di carcere. Il caso rimane singolare perché fu proprio l'azienda concorrente a segnalare il tentativo di spionaggio.

2007: Ferrari e McLaren, lo scandalo che sconvolse la Formula 1

Nel 2007 la Formula 1 fu travolta da una vicenda conosciuta come Spygate.

Nigel Stepney, tecnico della Ferrari, aveva fornito informazioni riservate sulla monoposto F2007 a Mike Coughlan, responsabile della progettazione della McLaren.

Il materiale comprendeva un dossier di circa 780 pagine, contenente informazioni tecniche sulla vettura italiana. Durante le indagini emerse che alcuni dati erano conosciuti anche da altri componenti della squadra rivale.

La Federazione Internazionale dell'Automobile decise così di sanzionare McLaren, escludendola dalla classifica costruttori del campionato 2007 e imponendo una multa di 100 milioni di dollari.

I piloti conservarono invece i punti conquistati nel mondiale.

2011: Sinovel e il software sottratto alle turbine eoliche americane

Un caso meno conosciuto riguarda American Superconductor (AMSC), azienda statunitense specializzata in tecnologie per la produzione di energia eolica.

Nel 2011 la società cinese Sinovel, che utilizzava tecnologie fornite da AMSC per le proprie turbine, riuscì a ottenere il codice sorgente riservato di un software necessario al loro funzionamento.

Secondo la ricostruzione della giustizia americana, Sinovel aveva coinvolto un responsabile tecnico della controllata austriaca di AMSC, convincendolo a sottrarre il software dai sistemi aziendali.

Quel codice venne successivamente impiegato in turbine equipaggiate con tecnologia copiata.

Nel 2018 Sinovel fu riconosciuta colpevole di furto di segreti commerciali. Il tribunale statunitense accertò perdite per AMSC superiori a 550 milioni di dollari e impose alla società cinese una multa di 1,5 milioni, oltre agli obblighi derivanti dall'accordo sul risarcimento.

2022-2026: Google e il furto dei segreti dell'intelligenza artificiale

Negli anni più recenti, l'attenzione si è spostata verso l'infrastruttura necessaria per sviluppare l'intelligenza artificiale.

Tra il 2022 e il 2023, secondo quanto accertato dalla giustizia americana, l'ingegnere Linwei Ding, dipendente di Google, sottrasse oltre duemila pagine di informazioni riservate, trasferendole su un proprio account cloud.

Il materiale riguardava l'architettura dei sistemi informatici utilizzati da Google per addestrare modelli di intelligenza artificiale, compresi dettagli sui processori specializzati e sul software necessario a farli lavorare insieme.

Durante lo stesso periodo, Ding aveva avviato rapporti professionali con società tecnologiche cinesi e lavorava alla creazione di una propria impresa nel settore.

Il 29 gennaio 2026 una giuria federale statunitense lo ha riconosciuto colpevole di sette capi d'accusa per spionaggio economico e sette per furto di segreti commerciali. Tuttavia, il 20 agosto 2026 un giudice ha annullato la parte della condanna relativa allo spionaggio economico, ritenendo insufficienti le prove di un intento di favorire il governo cinese. Sono invece rimaste valide le condanne per il furto dei segreti industriali di Google.

Una nuova controversia è emersa nel luglio 2026, quando Apple ha accusato OpenAI e due ex dipendenti di aver sottratto segreti industriali, avviando una causa negli Stati Uniti. Si tratta, in questo caso, di accuse avanzate in sede civile e non di responsabilità già accertate.

Sesso, ricatti e segreti industriali: le “trappole al miele”

Non tutti i segreti industriali vengono sottratti attraverso documenti rubati o intrusioni informatiche: a volte basta una relazione sentimentale, oppure una notte di sesso organizzata per mettere qualcuno in una posizione compromettente. Nel linguaggio dello spionaggio questa tecnica è conosciuta come honey trap, letteralmente “trappola al miele”, tornate al centro dell'attenzione anche per i sospetti emersi nel caso NVIDIA.

Un episodio venne raccontato nel 2011 dal quotidiano francese Le Parisien, che aveva ottenuto documenti riservati sulle attività di spionaggio economico attribuite alla Cina. Un esperto citato dal giornale riferì il caso di un ricercatore francese di un'importante azienda farmaceutica che, durante un soggiorno in Cina, sarebbe stato filmato di nascosto mentre trascorreva la notte con una donna.

Il giorno seguente gli sarebbe stata mostrata la registrazione, inducendolo, secondo la testimonianza, a collaborare. Il nome dell'azienda non venne divulgato e non è noto quali eventuali informazioni riservate siano state ottenute attraverso il ricatto.

Una vicenda altrettanto cinematografica coinvolse GlaxoSmithKline nel 2013. Mark Reilly, allora responsabile delle attività del gruppo farmaceutico in Cina, venne ripreso di nascosto nel proprio appartamento di Shanghai durante un rapporto sessuale con la fidanzata. Il video fu inviato anonimamente ai vertici dell'azienda, insieme a un contesto di accuse di corruzione che avrebbe portato a una vasta indagine. GSK incaricò investigatori privati di scoprire chi avesse realizzato e diffuso la registrazione.

In quest'ultimo caso non è stato accertato un furto di segreti industriali attraverso la relazione, ma appare chiaro come un filmato intimo possa diventare uno strumento di pressione contro un dirigente aziendale.

È proprio il sospetto di una possibile trappola al miele ad aver riportato questo genere di operazioni al centro dell'attenzione con il caso NVIDIA del novembre 2026. Resta però da accertare se la relazione al centro delle indagini sia stata effettivamente utilizzata per attività di intelligence e se siano state compromesse informazioni riservate.