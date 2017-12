L'aeroporto di Bergamo festeggia il 12milionesimo passeggero dell’anno

Ryanair

(Teleborsa) - L’haannuale, che permetterà di chiudere l’anno in corso con oltre un milione di passeggeri in più rispetto al 2016, quando se ne registrarono 11 milioni 160 mila.Il 12milionesimo passeggero del 2017 è risultato la 23enne Chiara Filipponi, laureanda in psicologia clinica, residente a Carnate (provincia di Monza Brianza), in partenza per Lisbona con voloE’ stata premiata con una targa ricordo, la Vip Card, un voucher per volare dall’Aeroporto di Bergamo insieme a una maglia celebrativa, indossata da tutto il personale aeroportuale, e una speciale palla natalizia, omaggiata a tutti i passeggeri presenti in aerostazione, recante la scritta “12 milioni di passeggeri anche grazie a me” a significare il contributo generale al raggiungimento dello storico traguardo.La passeggera Chiara Filipponi è stata premiata da, direttore generale di(Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio),, direttore aviation SACBO,, Sales & Marketing manager Ryanair per l’Italia.