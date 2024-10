Aeroporto Bergamo, SACBO conferma riapertura pista di volo

(Teleborsa) -comunica ladell’Aeroporto di, avvenuta alle. Le operazioni sono riprese regolarmente con l’atterraggio del volo Norwegian in arrivo da Helsinki. La pista di volo è rimasta chiusa dalle 8:00 del mattino perché resadallo scoppio deidel carrello posteriore in fase di atterraggio del volo, proveniente da Barcellona El Prat. Nessuna conseguenza per i 161 passeggeri e i membri dell’equipaggio.sono stati eseguiti dopo la rimozione dell’aeromobile rimasto fermo in pista, grazie all’intervento dicon la supervisione del personale SACBO e dei Vigili del Fuoco. Si è quindi proceduto allaammalorata, all’asfaltatura e al, facendo seguire i test di collaudo della pista che hanno permesso di riprendere le operazioni di volo."In poco più di sei ore è stato eseguito un lavoro che normalmente richiederebbe un tempo di gran lunga superiore – sottolinea, presidente di SACBO – Un eccellente lavoro di squadra, iniziato con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e il contributo del personale tecnico e operativo di SACBO, nocnhé delle ditte specializzate incaricate. Ai passeggeri in attesa, molti dei quali hanno dovuto rinunciare al viaggio, la nostra solidarietà e il ringraziamento per la loro comprensione. Un particolare riconoscimento all’opera di assistenza svolta dal personale delle società di handling in aerostazione. Senso di gratitudine alle Forze dell’Ordine presenti nello scalo e a quanti svolgono il loro lavoro nei servizi aeroportuali".