L'Istat rivede paniere per inflazione: lavasciuga e robot aspirapolvere scalzano Mp4

(Teleborsa) - Entrano la, iled alcuninel, al posto della spesa per la telefonia pubblica (cabine telefoniche), del canone RAI (ora incorporato nella bolletta elettrica) e del lettore Mp4.Sono queste la, assieme all’utilizzo dei prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante(scanner data) dei beni per la cura della casa e della persona, provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata () del commercio al dettaglio (ipermercati e supermercati). Le quotazioni di prezzo raccolte attraverso gli scanner data provengono da un campione di 1.781 tra ipermercati e supermercati, rappresentativi dell’intero territorio nazionale e di 16 grandi catene della distribuzione al dettaglio.Nel paniere utilizzato nel 2018 per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo figurano(otto in più rispetto al 2017), raggruppati in 920 prodotti, a loro volta raccolti in 404 aggregati. Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) viene impiegato invece un paniere di 1.506 prodotti elementari (1.498 nel 2017), raggruppati in 923 prodotti e 408 aggregati.L’aggiornamento tiene conto delle abitudini di spesa delle famiglie. Quest'anno. Escono dal paniere la Telefonia pubblica, il Canone Rai e il Lettore Mp4.per il paniere completo (80 nel 2017); la copertura territoriale dell’indagine è pari all’83,2% in termini di popolazione provinciale.Nella struttura di ponderazione del paniere NIC aggiornata al 2018 si segnalaa cui si contrappone il. La divisione di spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche continua ad avere il peso maggiore nel paniere (16,51%), seguita da Trasporti (14,67%), Servizi ricettivi e di ristorazione (11,74%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (10,80%).