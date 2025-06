Inflazione, nel 2025 servono 160 giorni per compensare tasse: +3 rispetto al 2024

(Teleborsa) - Nel giorno in cui si celebra la, ilchiede l’istituzione di un tavolo tecnico presso ile la costituzione di un intergruppo parlamentare specializzato sul tema inflazione.In base alle elaborazioni di(Federazione delle Piccole e Medie Imprese), oggi,, è il giorno in cui i cittadini italiani possono considerarsi– spiega Sirip – Nel 2025 il "Tax Inflation Liberation Day" (TILD), infatti, cade il 10 giugno: si tratta del giorno dell’anno in cui il reddito generato eguaglia l’ammontare complessivo delle imposte e dei contributi a carico dei cittadini, cui si aggiunge l’erosione del potere d’acquisto determinato dal tasso di inflazione."Nel 2025– afferma il presidente Sirip,– Si tratta di ben 3 giorni lavorativi in più rispetto al 2024, anche a causa della dinamica dei prezzi che, in alcuni settori primari, crescono a ritmo sostenuto: il carrello della spesa infatti, secondo gli ultimi dati Istat, è salito del +3,1% su base annua"."Per tale motivo come Sirip chiediamodedicato proprio alla lotta al caro-prezzi, e la costituzione di un intergruppo parlamentare specializzato sul tema inflazione che giorno dopo giorno erode il reddito nazionale" – conclude Ducoli.