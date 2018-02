Forex, ancora spunti in acquisto sullo yen

(Teleborsa) - Continua lo shopping sullo yen, a discapito di dollaro ed euro. Il cable usd/yen viaggia a 106,18 e tocca i minimi da 15 mesi mentre il cross eur/yen vale 133,01.A dare linfa alla valuta nipponica contribuiscono ancora le speculazioni che la Banca centrale giapponese possa essere vicina a ridurre lo stimolo monetario dagli attuali livelli record.Va detto inoltre che lo yen storicamente è considerato un bene rifugio capace di apprezzarsi, anche con forza, nei momenti di incertezza dei mercati azionari come quelli registrati di recente.A fare da assist alla divisa giapponese sono anche le parole del, che ha dichiarato che il recente rafforzamento dello yen non è così brusco da giustificare un intervento. "Dal nostro punto di vista, la situazione attuale non necessita di un intervento speciale. Lo yen non sta salendo o scendendo bruscamente", ha affermato Aso.