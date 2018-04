Al via il Salone del Mobile a Milano, sconti per chi viaggia in treno

(Teleborsa) - Prenderà il via il 17 aprile per concludersi il 22 aprile la 57esima edizione de, che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del mondo del design e dell’arredo.Carnet ricco di novità e appuntamenti per gliprovenienti da più di 165 Paesi.che occuperanno un’area espositiva superiore ai 200 mila metri quadri, con un’offerta che coniuga qualità e creatività, frutto dello studio, dell’impegno e degli investimenti in ricerca delle migliori imprese del settore.Per l'occasione, Trenitalia ha pianificatoe collegamenti diretti con Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Torino. Programmate anche due coppie di treni EuroCity da e per Ginevra e Basilea.E vi saranno anche delle: uno sconto superiore al 30% sull’ingresso per i che porta il biglietto d'ingresso a 23 euro dai 35 del prezzo intero.