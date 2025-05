Il treno passeggeri Cina-Vietnam riprende il servizio dopo cinque anni

(Teleborsa) - Il treno T8701 ha lasciato Nanning, capoluogo della Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, per Hanoi, in Vietnam, alle 18:05 di domenica, segnando ladopo una sospensione di cinque anni. Lo scrive l'agenzia statale cinese Xinhua.Il treno internazionale Nanning-Hanoi è, con partenza da Nanning alle 18:05 e arrivo ad Hanoi alle 6:30 del giorno successivo. Il treno di ritorno parte da Hanoi alle 22:20 e arriva a Nanning alle 10:06 del giorno successivo.La ripresa del servizio,, è in linea con gli sforzi bilaterali volti a promuovere il commercio, il turismo e la connettività, evidenziati in una dichiarazione congiunta durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Vietnam nell'aprile 2025.