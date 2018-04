Air Cairo vola da Malpensa a Borg El Arab, località turistica egiziana

(Teleborsa) - La compagnia egizianacontinua la sua crescita in Europa, dove opera con 67 voli settimanali con l’obiettivo di arrivare a programmarne 85 a fine 2018.In Italia, garantisce collegamenti con le località del Mar Rosso (Sharm El Sheikh e Marsa Alam) dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Bari, eDal 7 giugno, poi, questa destinazione sarà servita da un secolo volo settimanale, effettuato il giovedì.La compagnia aerea è una sorta di cartina di tornasole per valutare l’andamento del turismo in Egitto e il tasso di incremento, registrato in particolare dall'autunno 2017, è un chiaro indicatore di una ripresa accompagnato da segnali di fiducia degli operatori.Air Cairo,(due tra le più importanti banche egiziane), opera con una flotta composta da 10 Airbus A320 e da un Boeing 737-800.