TerniEnergia

(Teleborsa) -ancora depressa aIl titolo mostra un ribasso del 6,84%, tornando agli scambi dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso.Venerdì scorso 27 aprile ha chiuso la giornata in calo del 25,2% dopo aver annunciato un 2017 in rosso e la decisione di uscire dal segmento STAR di borsa per passare al mercato MTA.