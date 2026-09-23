Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia
Perde terreno il settore utility italiano, che retrocede a 48.693,44 punti, ritracciando dello 0,82%.
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