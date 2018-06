Saipem, Stampa: "La sostenibilità è un asse portante del nostro modo di fare business"

Saipem

(Teleborsa) - I mercati finanziari e le imprese sono sempre più attenti al tema del cambiamento climatico e, in generale, della sostenibilità. Per questo la(TCFD), istituita dal Financial Stability Board (FSB) allo scopo di elaborare linee guida condivise per una disclosure climatica organica, trasparente e confrontabile, a giugno del 2017 hain materia compiendo un un ulteriore passo verso l’integrazione delle tematiche connesse al clima nell’approccio strategico alla sostenibilità.Ed è proprio da queste raccomandazioni e alle conseguentiche si è mosso ilIntervistato a margine dell'evento, ha dichiarato: "Ladel nostro modo di fare business. Abbiamo infatti unada cui siamo partiti per approfondire, a beneficio degli stakeholder, la rappresentazione del valore aziendale e delle sue prospettive di generazione futura e di crescita. Sia la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario, rilasciata quest’anno a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 254 del 2016, sia il nostro dodicesimo Sustainability Report dedicano: il nostro impegno è continuare ad allineare la nostra strategia, le attività operative e la cultura aziendale ai Dieci Principi del Global Compact e ai Sustainable Development Goals, parte dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Questo impegno ci viene riconosciuto dall'tra le società italiane quotate a Piazza Affari. Infine, oltre al vertice aziendale, il Consiglio di Amministrazione della società è oggi pienamente coinvolto sul tema avendo costituito".